Infotafel zeigt, was im Stau keiner hören will

Man steht auf der A22 im Stau und plötzlich leuchtet über einem auf, dass man mit dem Zug längst in Wien wäre. Kein Scherz: Die neuen Überkopfanzeigen bei Stockerau vergleichen ab Dienstagfrüh die Fahrzeiten von Auto und Bahn in Echtzeit. Dazu zeigen sie sogar freie Park&Ride-Plätze und die Abfahrt des nächsten Zuges an.
Erstmals in Österreich soll damit direkt auf der Autobahn sichtbar sein, wann der Umstieg auf die Bahn tatsächlich Zeit spart. „Wer täglich pendelt, will vor allem eines: verlässlich und möglichst rasch ankommen. Mit diesem Projekt machen wir sichtbar, welche Verbindung gerade tatsächlich die schnellste ist“, sagte Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) in einer Aussendung.
Echtzeitinfos miteinander verknüpft
Die neue Lösung verknüpft in Echtzeit Verkehrsdaten der Asfinag, aktuelle Fahrzeiten auf der A22, Belegungsdaten des Park&Ride-Standorts sowie Fahrplan- und Echtzeitinformationen der täglich über 60 Züge, die über Stockerau zum Wiener Praterstern fahren.
Alles auf einem Blick
„Auf der A22 bei Stockerau sind wochentags rund 65.000 Fahrzeuge unterwegs“, wurde Asfinag-Vorstandsdirektor Hartwig Hufnagl zitiert. Die Anzeigen „machen auf einen Blick sichtbar, wann der Umstieg auf die Bahn Zeit spart“, ergänzte Silvia Angelo, Vorständin ÖBB Infrastruktur AG.
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