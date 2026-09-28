Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zug wäre schneller

Infotafel zeigt, was im Stau keiner hören will

Österreich
28.09.2026 13:35
Neue Echtzeit-Informationen bei Stockerau sollen sichtbar machen, wann Park&Ride Zeit spart.
Neue Echtzeit-Informationen bei Stockerau sollen sichtbar machen, wann Park&Ride Zeit spart.(Bild: P. Huber)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Man steht auf der A22 im Stau und plötzlich leuchtet über einem auf, dass man mit dem Zug längst in Wien wäre. Kein Scherz: Die neuen Überkopfanzeigen bei Stockerau vergleichen ab Dienstagfrüh die Fahrzeiten von Auto und Bahn in Echtzeit. Dazu zeigen sie sogar freie Park&Ride-Plätze und die Abfahrt des nächsten Zuges an.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Erstmals in Österreich soll damit direkt auf der Autobahn sichtbar sein, wann der Umstieg auf die Bahn tatsächlich Zeit spart. „Wer täglich pendelt, will vor allem eines: verlässlich und möglichst rasch ankommen. Mit diesem Projekt machen wir sichtbar, welche Verbindung gerade tatsächlich die schnellste ist“, sagte Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) in einer Aussendung.

Echtzeitinfos miteinander verknüpft
Die neue Lösung verknüpft in Echtzeit Verkehrsdaten der Asfinag, aktuelle Fahrzeiten auf der A22, Belegungsdaten des Park&Ride-Standorts sowie Fahrplan- und Echtzeitinformationen der täglich über 60 Züge, die über Stockerau zum Wiener Praterstern fahren.

Lesen Sie auch:
Im Vorjahr wurde auch der Neubau der 2. Röhre des Karawankentunnels fertiggestellt.
Rekordinvestment 2026
Asfinag investiert erstmals über 2 Milliarden Euro
28.04.2026
Tempolimit angepasst
Neuer Anlauf gegen den Sommerstau auf der A10
02.07.2026

Alles auf einem Blick
„Auf der A22 bei Stockerau sind wochentags rund 65.000 Fahrzeuge unterwegs“, wurde Asfinag-Vorstandsdirektor Hartwig Hufnagl zitiert. Die Anzeigen „machen auf einen Blick sichtbar, wann der Umstieg auf die Bahn Zeit spart“, ergänzte Silvia Angelo, Vorständin ÖBB Infrastruktur AG.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
28.09.2026 13:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad
95.303 mal gelesen
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.
Motor
Riesen-Rückruf bei VW: Fast vier Millionen Autos!
87.071 mal gelesen
Der VW-Konzern muss Millionen Fahrzeuge zurückrufen.
Österreich
Winkens zu „Gunkl“: „Du hast ein Leben zerstört!“
79.021 mal gelesen
Elke Winkens vergangene Woche in einem Wiener Gasthaus: „All die furchtbaren Fälle lassen bei ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
1519 mal kommentiert
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Österreich
„Danke, Österreich!“ So funktioniert Integration
986 mal kommentiert
Mit der Flüchtlingswelle 2015 kamen sehr viele Menschen nach Österreich.
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
887 mal kommentiert
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Mehr Österreich
Zug wäre schneller
Infotafel zeigt, was im Stau keiner hören will
„Er war todgeweiht“
Prozess: Stallbursche starb bei Containerbrand
Schmuck und Bargeld
Alarm im Seniorenheim: Pfleger überwältigen Diebin
Fünfstelliger Schaden
E-Bikes, Radträger: Einbrecher plünderten Garagen
Spurlos verschwunden
Hubschrauber von Thomas Morgenstern gestohlen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf