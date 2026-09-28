Infotafel zeigt, was im Stau keiner hören will

Man steht auf der A22 im Stau und plötzlich leuchtet über einem auf, dass man mit dem Zug längst in Wien wäre. Kein Scherz: Die neuen Überkopfanzeigen bei Stockerau vergleichen ab Dienstagfrüh die Fahrzeiten von Auto und Bahn in Echtzeit. Dazu zeigen sie sogar freie Park&Ride-Plätze und die Abfahrt des nächsten Zuges an.