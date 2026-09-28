Jetzt voten! Wer wird Aufsteiger des Jahres 2026?

Wer wird Aufsteiger des Jahres 2026? Stimmen Sie hier (unten) ab und entscheiden Sie mit, wer bei der Lotterien Sporthilfe Gala am 15. Oktober mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet wird! Zur Auswahl stehen Stephan Embacher (Skispringen), Luka Mladenovic (Schwimmen) und Matej Svancer (Freeski).