Totalsperre! Lieserschlucht nicht befahrbar

Die Bauarbeiten in der Lieserschlucht zwischen Spittal und Seeboden gehen in die nächste Runde. Dafür muss die Verbindung für zwei Monate komplett gesperrt werden.
Die Lieserschlucht zwischen Spittal und Seeboden wird ab dem 1. Oktober 2026 erneut den Verkehr gesperrt. „Grund dafür sind die Bauarbeiten am neuen überregionalen Radweg R9“, teilt das Land mit. Geplant ist in dieser Zeit der Bau weiterer Kragplatten auf einer Länge von rund 200 Metern. Wie gewohnt erfolgt die Umleitung in dieser Zeit über die L10 Trebesinger Straße (Fratres).
„Mit dem Lückenschluss schaffen wir eine sichere Radverbindung zwischen Spittal und Seeboden und verbessern gleichzeitig die Straßeninfrastruktur. In der Lerchbaumerkurve schaffen die Arbeiten auch die Voraussetzungen für eine breitere Fahrbahn“, teilt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber als zuständiger Straßenbaureferent mit.
So geht es weiter...
Während der Vollsperre in den nächsten beiden Monaten wird der Radweg in Richtung Seeboden weitergebaut. Auf rund 300 Metern wird zunächst der Kopf der bestehenden Stützmauer abgetragen. Anschließend werden Mikropfähle gesetzt, welche die neue Betonplatte im Untergrund verankern. In der Lerchbaumerkurve ragt die Platte dabei bis zu 3,50 Meter über die Ufermauer hinaus, da dort die Fahrbahn zusätzlich verbreitert wird.
Ab dem 1. Dezember 2026 wird die B99 dann wieder in Fahrtrichtung Seeboden einspurig freigegeben. Die Fahrtrichtung nach Spittal wird dann weiterhin über die L10 Trebesinger Straße (Fratres) geführt.
Nächste Totalsperre im Februar
Die nächste Totalsperre erfolgt Anfang Februar 2027. Im Sommer 2027 wird die B99 wieder vollständig in beide Richtungen befahrbar sein, wie Gruber betont. „Wir haben den Bauzeitplan so gelegt, dass die Region in den verkehrsstärksten Monaten möglichst wenig belastet wird“, so der Straßenbaureferent abschließend.
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