Totalsperre! Lieserschlucht nicht befahrbar

So geht es weiter...

Während der Vollsperre in den nächsten beiden Monaten wird der Radweg in Richtung Seeboden weitergebaut. Auf rund 300 Metern wird zunächst der Kopf der bestehenden Stützmauer abgetragen. Anschließend werden Mikropfähle gesetzt, welche die neue Betonplatte im Untergrund verankern. In der Lerchbaumerkurve ragt die Platte dabei bis zu 3,50 Meter über die Ufermauer hinaus, da dort die Fahrbahn zusätzlich verbreitert wird.