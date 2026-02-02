Vorteilswelt
Radweg wird gebaut

Lieserschlucht vier Monate komplett gesperrt

Kärnten
02.02.2026 20:00
Wegen des Radwegbaus ist die Lieserschlucht total gesperrt
Wegen des Radwegbaus ist die Lieserschlucht total gesperrt
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Seit Montag, 2. Februar, und noch bis Ende Mai für den Gesamtverkehr  gesperrt ist die Lieserschlucht zwischen Seeboden und Spittal. Denn die nächste Bauphase des mehrere Millionen Euro schweren Radweges startet.  

„Es wird an der Herstellung weiterer Beton-Kragplatten, auf denen der Radweg verlaufen wird, gearbeitet. Ein etwa 400 Meter langer Abschnitt wird im Bereich der Ertlwand umgesetzt“, heißt es aus dem Büro von LH-Stv. Martin Gruber. Pfähle werden zur Verankerung der Auskragungen in den Untergrund eingebracht und darauf die Platten betoniert. „700 Meter der Kragkonstruktionen wurden bereits realisiert.“

Umleitung über Fratres
Die Umleitung während der Sperre erfolgt wie immer über den Fratres – die L10 Trebesinger Straße. Wie berichtet, sorgt die Umfahrung für Ärger unter den Anrainern: Sie ärgern sich über das erhöhte Verkehrschaos und den Lärm.

2028 soll der Radweg durch die Schlucht fertiggestellt sein. 
„Aufwendiges Projekt“
So soll der Radweg durch Lieserschlucht aussehen
12.04.2025

Eine Sperre sei unumgänglich: „Wegen des Platzmangels in der Schlucht ist die Errichtung der Konstruktion während des Verkehrs nicht möglich.“ Ab Juni soll die B99 in Richtung Seeboden einspurig befahrbar sein.

