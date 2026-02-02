Lieserschlucht vier Monate komplett gesperrt

„Es wird an der Herstellung weiterer Beton-Kragplatten, auf denen der Radweg verlaufen wird, gearbeitet. Ein etwa 400 Meter langer Abschnitt wird im Bereich der Ertlwand umgesetzt“, heißt es aus dem Büro von LH-Stv. Martin Gruber. Pfähle werden zur Verankerung der Auskragungen in den Untergrund eingebracht und darauf die Platten betoniert. „700 Meter der Kragkonstruktionen wurden bereits realisiert.“