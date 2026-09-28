Tiefe Trauer um Top-Hotelier Sigismund Moerisch

Mehrere Funktionen

Moerisch war seit Anfang 2013 ehrenamtlich für die Wirtschaftskammer tätig. Im November 2014 übernahm er die Funktion des Obmanns der Fachgruppe Hotellerie und vertrat damit die Interessen von über 2.000 Kärntner Beherbergungsbetrieben. Von 2018 bis 2025 wirkte er zudem als stellvertretender Obmann des Fachverbandes Hotellerie auf Bundesebene. Darüber hinaus engagierte er sich bis zuletzt in zahlreichen weiteren Funktionen, unter anderem im Kuratorium des Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF), als Aufsichtsratsmitglied der Kärnten Werbung und als Vorsitzender in der Tourismusregion.