Tiefe Trauer um Top-Hotelier Sigismund Moerisch

Der Kärntner Tourismus steht unter Schock! Sigismund Moerisch ist im Alter von 61 Jahren verstorben. Der bekannte Kärntner galt als Top-Hotelier und war eine prägende Stimme in der Tourismusbranche.
Fassungslosigkeit und tiefe Trauer herrschen nach Bekanntwerden über den plötzlichen und völlig unerwarteten Tod von Sigismund (Sigi) Moerisch.
Moerisch galt als großer Denker in der Tourismusbranche.
Erfolgreicher Unternehmer
Der erfolgreiche Unternehmer leitete das renommierte Vier-Sterne-Superior-Hotel „Das Moerisch“ in der Gemeinde Seeboden. Zudem galt er als wichtiger Funktionär in der Wirtschaftskammer Kärnten und war der Obmann der Fachgruppe Hotellerie.
Mehrere Funktionen
Moerisch war seit Anfang 2013 ehrenamtlich für die Wirtschaftskammer tätig. Im November 2014 übernahm er die Funktion des Obmanns der Fachgruppe Hotellerie und vertrat damit die Interessen von über 2.000 Kärntner Beherbergungsbetrieben. Von 2018 bis 2025 wirkte er zudem als stellvertretender Obmann des Fachverbandes Hotellerie auf Bundesebene. Darüber hinaus engagierte er sich bis zuletzt in zahlreichen weiteren Funktionen, unter anderem im Kuratorium des Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF), als Aufsichtsratsmitglied der Kärnten Werbung und als Vorsitzender in der Tourismusregion.
Große Trauer
„Sigi Moerisch war ein Unternehmer mit Weitblick und ein Interessenvertreter mit Herz. Er hat sich über viele Jahre mit großer Beharrlichkeit und Sachkenntnis für die Kärntner Betriebe eingesetzt. Sein Tod ist ein schwerer Verlust für die Wirtschaftskammer und für den gesamten Kärntner Tourismus. Unsere Gedanken sind bei seinen Kindern Sigi und Marie sowie bei der gesamten Familie“, sagt WKK-Präsident Jürgen Mandl.
„Sigi hat Themen nicht nur angesprochen, er hat sie vorangetrieben. Eine nachhaltige Tourismusfinanzierung war ihm ebenso ein zentrales Anliegen wie die Ausbildung junger Menschen. Das Lehrlingswesen lag ihm persönlich am Herzen, und das hat man in seinem eigenen Betrieb wie in seiner Arbeit für die Branche gespürt. Wir verlieren einen Kollegen, einen Mitstreiter und einen Freund“, betont Josef Petritsch, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft
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