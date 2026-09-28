Trinkwasser verunreinigt: Abkochen notwendig!

In der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See ist das Trinkwasser nicht als solches geeignet und muss vor Verzehr abgekocht werden. Nicht betroffen sind die Ortschaften Lauchenholz, St. Primus, Steinerberg, Weitendorf.
Wie eine Aussendung der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See informiert, ist das Trinkwasser in allen Orten außer Lauchenholz, St. Primus, Steinerberg und Weitendorf nicht genießbar und muss vorab abgekocht werden.
Bürgermeister Thomas Krainz dazu: "In neuen Proben konnten keine Enterokokken mehr nachgewiesen werden. Trotzdem müssen wir auf weitere Entnahmen warten. Wir wollen diesbezüglich keine Fehler machen, deshalb bleibt die Warnung bis morgen bestehen - als reine Vorsichtsmaßnahme."
Grund dafür ist eine Verunreinigung des Wassers durch Enterokokken. Dabei handelt es sich um Bakterien, die zu Harnwegsinfektionen, Bauchfellentzündungen und selten Herzklappenentzündungen bei Menschen führen können. Über die Ursachen für die Wasserverunreinigung "weiß bisher niemand etwas", berichtet Krainz.
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