Trinkwasser verunreinigt: Abkochen notwendig!

Wie eine Aussendung der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See informiert, ist das Trinkwasser in allen Orten außer Lauchenholz, St. Primus, Steinerberg und Weitendorf nicht genießbar und muss vorab abgekocht werden.

Bürgermeister Thomas Krainz dazu: "In neuen Proben konnten keine Enterokokken mehr nachgewiesen werden. Trotzdem müssen wir auf weitere Entnahmen warten. Wir wollen diesbezüglich keine Fehler machen, deshalb bleibt die Warnung bis morgen bestehen - als reine Vorsichtsmaßnahme."