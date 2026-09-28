Foda hadert mit einer Szene: „Wir wissen alle …“

Um erfolgreich zu sein, brauche es laut Foda immer eine stabile Defensive. „Dann entwickelt sich das Spiel nach vorne. Das hat auch Österreich hier gezeigt.“ Sein Team habe zwar ebenfalls Umschaltmomente gehabt, diese aber zu schlampig zu Ende gespielt. „Und gegen Österreich ist es auch nicht so, dass du zehn Riesenmöglichkeiten hättest. Die zwei, drei, die wir gehabt haben, musst du halt nutzen.“ Das soll im Heimspiel im 13.000 Zuschauer fassenden Fadil-Vokrri-Stadion gelingen. Dort darf man zwar mit einem fanatischen Publikum rechnen, die Platzverhältnisse werden allerdings nicht jenen im Happel-Oval entsprechen.