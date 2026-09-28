Zur Kündigung gedrängt: AK hilft Präsenzdiener

Vorsicht bei Unterschriften

Obwohl die Unterschrift des Mannes in diesem Fall als gegenstandslos angesehen wurde, ist das nicht automatisch immer der Fall, warnt AK-Präsident Günther Goach: „Beschäftigte sollten sich im Zweifel niemals zu einer schnellen Unterschrift drängen lassen, sondern die kostenlose Beratung durch unsere Expertinnen und Experten in Anspruch nehmen. In diesem Fall konnten wir zugunsten des Betroffenen glücklicherweise helfen, aber leider lassen sich unüberlegte Unterschriften nicht immer rückgängig machen.“