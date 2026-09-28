Achillessehnen-OP nach Marathon-Drama in Berlin

Sie wurde in München operiert, am Sonntagabend postete die Athletin in ihrer Instagram-Story ein Bild aus einer kleinen Privatmaschine. Zu sehen ist ein medizinischer Spezialschuh an ihrem rechten Fuß, der bei Achillessehnenverletzungen üblicherweise getragen wird. Die 29-Jährige ist Olympia-Zweite von Paris und WM-Zweite von Tokio, sie lief die 42,195 km in 2:11:04 Stunden. Das ist trotz ihrer Probleme die bisher drittschnellste Frauen-Marathon-Zeit.