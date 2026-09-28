Alkolenker (63) am Weg in Tiefgarage eingeklemmt

Ein mehr als kurioser Unfall ereignete sich in der Nacht auf Montag im Tiroler Tannheimer Tal: Ein 63-jähriger Niederländer wurde am Weg in die Tiefgarage eingeklemmt. Der Mann hatte das Fahrzeug zur Öffnung des Tores kurz verlassen müssen, dabei geriet der Wagen ins Rollen. Brisant: Der Senior war sturzbetrunken – seinen Führerschein ist er los.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 23.30 Uhr in Grän. Der 63-Jährige wollte seinen Pkw in einer Tiefgarage abstellen. Um hineinzukommen, musste er laut Polizei aus seinem Fahrzeug aussteigen und das Tor mit einem Schlüsselchip öffnen.
Auto geriet plötzlich ins Rollen
Währenddessen setzte sich das Fahrzeug plötzlich in Bewegung. Der Mann dürfte den Pkw zwischenzeitlich nicht ausreichend gegen ein Wegrollen gesichert haben, heißt es von den Ermittlern. Dabei wurde er mit seinen Beinen zwischen dem Garagentor und der Hausmauer eingeklemmt.
Mit der Rettung ins Krankenhaus
Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Grän konnte den Mann rasch befreien. Anschließend wurde der Verletzte von der Rettung erstversorgt und ins Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert.
Alkoholtest positiv, Führerschein weg
Ein beim 63-Jährigen durchgeführter Alkotest habe eine „erhebliche Alkoholisierung“ ergeben. Die Polizei nahm dem Mann den Führerschein ab. Entsprechende Anzeigen folgen.
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