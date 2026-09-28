Alkolenker (63) am Weg in Tiefgarage eingeklemmt

Ein mehr als kurioser Unfall ereignete sich in der Nacht auf Montag im Tiroler Tannheimer Tal: Ein 63-jähriger Niederländer wurde am Weg in die Tiefgarage eingeklemmt. Der Mann hatte das Fahrzeug zur Öffnung des Tores kurz verlassen müssen, dabei geriet der Wagen ins Rollen. Brisant: Der Senior war sturzbetrunken – seinen Führerschein ist er los.