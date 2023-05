Einzigartiger Albino-Panda in China gesichtet

Es ist nicht der erste Panda mit ungewöhnlicher Fell-Färbung: Schon früher konnten in der Provinz Shaanxi braune Pandas beobachtet werden. Auch deren Fellfärbung dürfte die Folge einer Mutation sein. Riesenpandas zählen zu den bedrohten Tierarten und kommen in freier Wildbahn ausschließlich in China vor.