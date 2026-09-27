Staunen und Gruseln: Büchertipps im Lese-Herbst

Eine beeindruckende Übersetzung aus dem Alpen-Adria-Raum. Ein freches Beuteltier. Eine Lernstunde über die Verfassung. Spannende Krimis und lustige Kindergeschichten – dieser Leseherbst ist bunt!
Zum 175. Geburtstag zeigt der Klagenfurter Hermagoras-Verlag einmal mehr, wie vielfältig das Programm kleiner, feiner Häuser sein kann. Denn der slowenische Dramatiker Evald Flisar zählt im Nachbarland zu den bekanntesten und erfolgreichsten Autoren – bei uns ist er nahezu unbekannt.
Evald Flisar
Zum Glück hat er bei Hermagoras nun den Weg in die Übersetzung gefunden; „Mein Königreich liegt im Sterben“ ist ein spannender Mix aus Roman, Erzählung, Biographie und Detektivgeschichte, schert sich nicht um Genre-Grenzen und nimmt es auch mit der Wahrheit nicht so genau, wenn Flisars Schriftsteller-Alter ego wegen einer Schreibblockade auf dem Berghof zusammen mit Graham Green oder Saul Bellow landet. Von der unsäglichen Textwurst nicht abschrecken lassen, dafür tief in die atemlose Erzählung eintauchen: Eine der besten Neuerscheinungen am Kärntner Buchmarkt! Flisar ist übrigens auch am 23. Oktober im Musil-Museum in Klagenfurt zu hören.
Marc-Uwe Kling und die Känguru-Rebellion
Und um bei anspruchsvoller Unterhaltung zu bleiben: Von den Zuständen kriegt man ja Zustände, meint das Känguru – mit Recht. Für ein jüngeres Publikum hat der längst der Kleinkunst entwachsene große Gesellschafts-Satiriker Marc-Uwe Kling nun mit Bernd Kissel eine illustrierte Ausgabe von „Die Känguru-Rebellion“ (Ullstein) geschaffen, in dem das kommunistische Beuteltier einmal mehr mit Trump, Kapitalismus und Klassenkampf abrechnet. Achtung Eltern: Macht Lust auf mehr Lektüre. Und auch darauf, zu rebellieren!
Oliver Bottini und Nele Neuhaus
Was tut sich bei Krimis? Oliver Bottini entführt in „Die Summe aller Dinge“ (Dumont) in den Paragraphen-Dschungel der Cum-Ex-Geschäfte: Klingt pervers, war aber ein Milliardenschlupfloch für Steuerbetrüger, das mit den Panama Papers gestopft wurde. Der mehrfach ausgezeichnete Autor schickt Polizistin Vera Berg auf eine Tour de Force, um die Geschichte dieser krummen Finanzgeschäfte nach dem Suizid ihres Mannes aufzuarbeiten. Auch im Taunus spielt Nele Neuhaus „Alles wird Asche“ (Ullstein), bei dem das bewährte Ermittler-Duo Pia Sander und Oliver von Bodenstein eine krude Mordserie im KI-High-Tech-Bereich aufklären müssen. Hochaktuell und spannend.
Ursula Poznanski
Das trifft auch auf Ursula Poznanskis neuen Near-Futur-Thriller „Canvas“ zu, der auch als Hörbuch (im Hör-Verlag, gelesen von Laura Maire) überzeugt: Die Erde ist nur noch für eine kleine Elite bewohnbar, der Rest – wie Hauptfigur Jane – muss in virtuellen Welten zu recht kommen. Ab 14 Jahren, funktioniert aber auch für Erwachsene!
Kristina Ohlsson
Etwas überladen ist dagegen „Nachtschatten“ (Blanvalet) von Kristina Ohlsson, die für ihren August Strindberg viel will: Heirat, Kind, Familiengeheimnisse, Ermittlungen, Stalking. Fans der Serie werden es mögen, es gibt aber Besseres aus Schweden.
Stefanie Jaksch
Sehr straff dagegen Stefanie Jaksch lesens- und lernenswerte „Verfassung. Na und?“ (Molden), in der sie einen guten Überblick über die Spielregeln der „wunderschöne Verfassung“ gibt, wie sie Bundespräsident Van der Bellen liebevoll nennt.
Zum Gruseln für die Kleinen
Ein Tipp für Kleine muss auch sein: „Ziemlich beste Monster“ von Andrea Grill im Leylkam-Verlag liefern passend zu Halloween tolle Geschichten zum Grinsen und Gruseln, 112 Seiten mit viel Pfiff!
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