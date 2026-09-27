Staunen und Gruseln: Büchertipps im Lese-Herbst

Evald Flisar

Zum Glück hat er bei Hermagoras nun den Weg in die Übersetzung gefunden; „Mein Königreich liegt im Sterben“ ist ein spannender Mix aus Roman, Erzählung, Biographie und Detektivgeschichte, schert sich nicht um Genre-Grenzen und nimmt es auch mit der Wahrheit nicht so genau, wenn Flisars Schriftsteller-Alter ego wegen einer Schreibblockade auf dem Berghof zusammen mit Graham Green oder Saul Bellow landet. Von der unsäglichen Textwurst nicht abschrecken lassen, dafür tief in die atemlose Erzählung eintauchen: Eine der besten Neuerscheinungen am Kärntner Buchmarkt! Flisar ist übrigens auch am 23. Oktober im Musil-Museum in Klagenfurt zu hören.