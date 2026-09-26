Zeilers brisante Aussagen | Mutig und kraftvoll

Zeilers brisante Aussagen. Herbert Kickl habe großen Zulauf, nicht weil sein Konzept das richtige sei, es sei nur attraktiv im Vergleich zum Stillstand in der Republik – interessante, ja brisante Aussagen. Sie kommen von Gerhard Zeiler, voraussichtlicher künftiger SPÖ-Chef, mutmaßlicher künftiger Vizekanzler, im Bischofberger-Interview heute in der „Kronen Zeitung“. Schon am Freitag hatte die „Krone“ vorab Zeilers Ankündigung vermeldet, er wolle Andreas Babler an der Spitze der SPÖ ablösen. Eine Ansage, die nicht nur in der Sozialdemokratie, sondern in der ganzen Republik wie eine Bombe einschlug. Binnen Minuten berichteten alle Onlinemedien über die „Krone“-Exklusivinformation.
Mutig und kraftvoll. Berichte auf Basis von „Krone“-Recherchen quer durch die verschiedensten Medien – wie so oft allein in den letzten Wochen, als nicht nur das von uns zuerst aufgedeckte fürchterliche Sexualverbrechen in Marchtrenk oder die scheußliche Missbrauchstat des Kabarettisten „Gunkl“ danach wochenlang durch alle Medien gingen. Die „Krone“ dient vielen heimischen Medien, die, wie sich bei den Medientagen diese Woche in Wien überdeutlich zeigte, sich in einer existenzbedrohenden Krise befinden, als zuverlässiger Nachrichten-Grundversorger. Ja, wie Zeiler im „Krone“-Interview ein Zukunftskonzept für die Republik einmahnt, so wissen wir, wie das Zukunftskonzept für Medien aussieht: kraftvoller, mutiger Journalismus - den braucht das Land wie kraftvolle, mutige Politik.
Kommen Sie gut durch den Sonntag!
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