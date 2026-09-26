Zeilers brisante Aussagen | Mutig und kraftvoll

Mutig und kraftvoll. Berichte auf Basis von „Krone“-Recherchen quer durch die verschiedensten Medien – wie so oft allein in den letzten Wochen, als nicht nur das von uns zuerst aufgedeckte fürchterliche Sexualverbrechen in Marchtrenk oder die scheußliche Missbrauchstat des Kabarettisten „Gunkl“ danach wochenlang durch alle Medien gingen. Die „Krone“ dient vielen heimischen Medien, die, wie sich bei den Medientagen diese Woche in Wien überdeutlich zeigte, sich in einer existenzbedrohenden Krise befinden, als zuverlässiger Nachrichten-Grundversorger. Ja, wie Zeiler im „Krone“-Interview ein Zukunftskonzept für die Republik einmahnt, so wissen wir, wie das Zukunftskonzept für Medien aussieht: kraftvoller, mutiger Journalismus - den braucht das Land wie kraftvolle, mutige Politik.