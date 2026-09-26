Franco Foda: „Müssen am obersten Limit spielen“

Österreichs Favoritenrolle „außer Frage“

Foda hat aber auch deutlich arriviertere Kräfte zur Verfügung. Ob er mit einem 0:0 in Wien zufrieden wäre? „Ich bin dann zufrieden, wenn wir ein gutes Spiel an den Tag legen. Wir müssen am obersten Limit spielen, wenn wir hier bestehen wollen“, betonte der Deutsche. Österreich sei der Favorit in der Gruppe. „Das sage ich nicht, um uns kleiner zu reden, als wir sind. Aber Österreich ist der Favorit, das steht außer Frage. Sie haben größere Erfahrung, waren bei der WM und der EM. Das sind Ziele, die wir noch verfolgen.“