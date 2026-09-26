Blaue Tour zwischen Tradition und „Popstar-Jubel“

Er gibt sich gewohnt volksnah, überzeugt mit Versprechen, die Wähler nie im Stich zu lassen. Etwa mit einem „Müttergehalt“ und der Streichung der Lohnsteuer für Mamas, die für die Kindererziehung zu Hause geblieben sind. Nebenbei wird Angst geschürt, weil wir dem „dritten Weltkrieg nahe wie nie sind“, ohne die Neutralität, für die nur die Blauen steht oder Parolen gegen „eingewanderte Vergewaltiger“. Mit der FPÖ hören sich, so Kickl, „die Spompanadeln auf!“