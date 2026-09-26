Werth gewinnt Dressur-Kür vor Schloss Schönbrunn

Mit Isabell Werth hat am Samstag bei der Dressur-Premiere in Schloss Schönbrunn im Rahmen der Global Champions Tour die erfolgreichste Olympiareiterin die Kür gewonnen. Am Freitag mit Viva Gold OLD schon im Grand Prix erfolgreich, siegte die Deutsche mit 86,565 Prozent vor ihren Landsleuten Moritz Treffinger (Cadeau Noir/76,63) und Katharina Hemmer (Special Gold PCH/76,08). Katharina Haas (Let it Be NRW/70,755) wurde Sechste, Franziska Fries (Sunny Time 2/68,97) Siebente.
Bereits davor war der Sieg im höchstdotierten Springen des Tages an Werths Landsfrau Katrin Eckermann auf Chao Lee gegangen. Das Duo setzte sich im Stechen des CSI5*-Bewerbs über 1,50 m mehr als eine Sekunde vor dem Belgier Nathan Budd und Ely des Rosiers Z durch. Für die beiden Österreicherinnen Katharina Rhomberg (Cuma 5) und Bianca Babanitz (Dakato) blieben im Stechen der besten 15 die Plätze neun und zwölf. Max Kühner und sein Wiener „Zweitpferd“ EIC Quantum Robin V wurden 16.
Der Höhepunkt der 13. Station der diesjährigen Global Champions Tour steigt am Sonntag ab 20.15 Uhr. Dann wollen beim mit 308.000 Euro dotierten Grand Prix der Springreiter auch Rhomberg, Kühner und Babanitz wieder ein Wörtchen um den Sieg mitreden.
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