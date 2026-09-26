Werth gewinnt Dressur-Kür vor Schloss Schönbrunn

Bereits davor war der Sieg im höchstdotierten Springen des Tages an Werths Landsfrau Katrin Eckermann auf Chao Lee gegangen. Das Duo setzte sich im Stechen des CSI5*-Bewerbs über 1,50 m mehr als eine Sekunde vor dem Belgier Nathan Budd und Ely des Rosiers Z durch. Für die beiden Österreicherinnen Katharina Rhomberg (Cuma 5) und Bianca Babanitz (Dakato) blieben im Stechen der besten 15 die Plätze neun und zwölf. Max Kühner und sein Wiener „Zweitpferd“ EIC Quantum Robin V wurden 16.