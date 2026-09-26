Innsbruck feiert Harvey, Capitals kassieren Pleite

In den beiden Samstag-Partien der ICE Hockey League hat es für die beiden österreichischen Eishockey-Teams einen Sieg und eine Niederlage gegeben.
Innsbruck bezwang Fehervar 2:0 und feierte beim Shutout von Goalie Sam Harvey den ersten Saisonsieg nach regulärer Spielzeit. Winston Frimmel brachte die Tiroler mit seinem ersten Ligator auf Kurs (9.), Steven Owre traf ins leere Tor.
Die Vienna Capitals unterlagen zuhause Mailand nach einem Fehlstart (0:3 nach 11 Minuten) mit 2:6. Zwar hauchten Shane Gersich und Scott Kosmachuk den fast 5000 Fans in Wien mit zwei frühen Treffern im Mitteldrittel noch einmal Hoffnung ein. Der Liga-Neuling aus Italien hatte aber auf das 2:3 eine passende Antwort parat und hat mit nun zwölf Punkten nach fünf Spielen doppelt so viele wie die Caps am Konto. Für die Wiener war es die höchste Saisonniederlage.
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