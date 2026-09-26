Innsbruck feiert Harvey, Capitals kassieren Pleite

Die Vienna Capitals unterlagen zuhause Mailand nach einem Fehlstart (0:3 nach 11 Minuten) mit 2:6. Zwar hauchten Shane Gersich und Scott Kosmachuk den fast 5000 Fans in Wien mit zwei frühen Treffern im Mitteldrittel noch einmal Hoffnung ein. Der Liga-Neuling aus Italien hatte aber auf das 2:3 eine passende Antwort parat und hat mit nun zwölf Punkten nach fünf Spielen doppelt so viele wie die Caps am Konto. Für die Wiener war es die höchste Saisonniederlage.