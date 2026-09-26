Flitzer-Invasion! Ronaldinho haute aus Stadion ab

In einer Einzelkabine

Der zweifache Weltfußballer machte es auf kuriose Art und Weise, tauchte erst 25 Minuten vor dem Ankick auf – mit einer eigenen Polizei-Eskorte, nicht im Teambus. Und mit zwei Bodyguards, die schon am Vormittag die Arena inspiziert hatten. Denn Ronaldinho zog sich nicht einmal mit der eigenen Star-Elf um – nein, er hatte die Gäste-Trainer-Kabine für sich alleine gebucht!