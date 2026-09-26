Wanderin (54) überlebte in Tirol Nacht in Felsloch

Dramatische Rettungsaktion in Tirol: Eine 54-jährige Deutsche stürzte am Freitag beim Abstieg vom Hinteren Sonnwendjoch bei Thiersee in ein rund neun Meter tiefes Loch. Schwer verletzt und ohne Möglichkeit, selbst Hilfe zu holen, musste die Frau die Nacht dort verbringen. Erst am nächsten Morgen hörten zwei Wanderinnen ihre Hilferufe.
Die 54-jährige Frau aus München war am Freitag alleine zum Gipfel des Hinteren Sonnwendjochs gewandert. „Am späten Nachmittag stieg sie vom Gipfel über den Wanderweg wieder ab“, heißt es seitens der Polizei.
Bei Sturz in Loch schwer verletzt
Im Bereich der Örtlichkeit Burgstein dürfte die Frau aus bislang ungeklärter Ursache zwischen den direkt neben dem Wanderweg befindlichen Felsen rund neun Meter tief in ein Loch gestürzt sein. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Ein eigener Notrufversuch blieb erfolglos.
Am Boden liegend Nacht verbracht
Die Verletzte musste daraufhin die Nacht am Boden liegend am Grund des Felslochs verbringen. Erst am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr wurden zwei Wanderinnen, die sich im Zuge einer Sonnenaufgangstour ebenfalls im Abstieg vom Hinteren Sonnwendjoch befanden, auf Hilferufe aufmerksam.
Wanderinnen schlugen Alarm
Nach kurzer Suche entdeckten die beiden die schwer verletzte und bereits merklich kraftlose Frau in dem rund neun Meter tiefen Loch. „Weil dieses an allen Seiten von steilen Felswänden begrenzt war, konnten die Wanderinnen nicht selbst zur Verletzten gelangen“, so die Exekutive. Die Frauen setzten daher umgehend die Rettungskette in Gang.
Aufwendige Bergung
Die alarmierten Einsatzkräfte übernahmen die Erstversorgung und bargen die Frau aus ihrer misslichen Lage. Im Einsatz standen die Bergwacht Thiersee, die Bergrettung Kufstein sowie der Notarzthubschrauber. Nach der erfolgreichen Bergung wurde die Schwerverletzte zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht.
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