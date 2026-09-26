Wanderin (54) überlebte in Tirol Nacht in Felsloch

Wanderinnen schlugen Alarm

Nach kurzer Suche entdeckten die beiden die schwer verletzte und bereits merklich kraftlose Frau in dem rund neun Meter tiefen Loch. „Weil dieses an allen Seiten von steilen Felswänden begrenzt war, konnten die Wanderinnen nicht selbst zur Verletzten gelangen“, so die Exekutive. Die Frauen setzten daher umgehend die Rettungskette in Gang.