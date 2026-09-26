Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neun Meter abgestürzt

Wanderin (54) überlebte in Tirol Nacht in Felsloch

Tirol
26.09.2026 20:42
Der Notarzthubschrauber Heli 3 stand im Einsatz.
Der Notarzthubschrauber Heli 3 stand im Einsatz.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Dramatische Rettungsaktion in Tirol: Eine 54-jährige Deutsche stürzte am Freitag beim Abstieg vom Hinteren Sonnwendjoch bei Thiersee in ein rund neun Meter tiefes Loch. Schwer verletzt und ohne Möglichkeit, selbst Hilfe zu holen, musste die Frau die Nacht dort verbringen. Erst am nächsten Morgen hörten zwei Wanderinnen ihre Hilferufe.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die 54-jährige Frau aus München war am Freitag alleine zum Gipfel des Hinteren Sonnwendjochs gewandert. „Am späten Nachmittag stieg sie vom Gipfel über den Wanderweg wieder ab“, heißt es seitens der Polizei.

Bei Sturz in Loch schwer verletzt
Im Bereich der Örtlichkeit Burgstein dürfte die Frau aus bislang ungeklärter Ursache zwischen den direkt neben dem Wanderweg befindlichen Felsen rund neun Meter tief in ein Loch gestürzt sein. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Ein eigener Notrufversuch blieb erfolglos.

Am Boden liegend Nacht verbracht
Die Verletzte musste daraufhin die Nacht am Boden liegend am Grund des Felslochs verbringen. Erst am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr wurden zwei Wanderinnen, die sich im Zuge einer Sonnenaufgangstour ebenfalls im Abstieg vom Hinteren Sonnwendjoch befanden, auf Hilferufe aufmerksam.

Wanderinnen schlugen Alarm
Nach kurzer Suche entdeckten die beiden die schwer verletzte und bereits merklich kraftlose Frau in dem rund neun Meter tiefen Loch. „Weil dieses an allen Seiten von steilen Felswänden begrenzt war, konnten die Wanderinnen nicht selbst zur Verletzten gelangen“, so die Exekutive. Die Frauen setzten daher umgehend die Rettungskette in Gang.

Lesen Sie auch:
Symbolfoto
Bei Sportveranstaltung
Mit Güllefass Autos beschädigt: Lenker fuhr davon
26.09.2026

Aufwendige Bergung
Die alarmierten Einsatzkräfte übernahmen die Erstversorgung und bargen die Frau aus ihrer misslichen Lage. Im Einsatz standen die Bergwacht Thiersee, die Bergrettung Kufstein sowie der Notarzthubschrauber. Nach der erfolgreichen Bergung wurde die Schwerverletzte zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
26.09.2026 20:42
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Sport-Mix
Völlig unerwartet! ORF-Sportreporter (61) ist tot
102.839 mal gelesen
Wien
„Alle Staatsbürgerschaften sofort rückabwickeln“
92.568 mal gelesen
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft in der MA 35 dauert nur 2 Minuten, 29 Sekunden.
Ausland
In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad
87.493 mal gelesen
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.
Innenpolitik
„Ich bin der Richtige“: Zeiler will Babler ablösen
1384 mal kommentiert
Der „Neue“ in der SPÖ: Gerhard Zeiler will Vizekanzler und/oder SPÖ-Chef werden.
Innenpolitik
Wie Gerhard Zeiler Andreas Babler ablösen könnte
1087 mal kommentiert
Gerhard Zeiler will SPÖ-Chef werden.
Kolumnen
Mit Zeiler gegen Babler in einen heißen SPÖ-Herbst
865 mal kommentiert
Bisher hat SPÖ-Chef Babler sein Amt verteidigen können – das „Ja, ich will“ von Ex-ORF-Chef ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf