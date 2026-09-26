Stärkster Atomreaktor Frankreichs geht vom Netz

Der EPR-Reaktor Flamanville 3 war mit zwölf Jahren Verspätung im Dezember 2024 ans Netz gegangen und hatte ein Jahr später erstmals seine volle Kapazität erreicht. Die Kosten waren von ursprünglich 3,3 Milliarden Euro auf etwa 23,7 Milliarden Euro angestiegen. Flamanville ist mit 1600 Megawatt der stärkste Atomreaktor Frankreichs. Im laufenden Jahr produzierte er bisher sieben Terawattstunden Strom und überschritt damit das Jahresziel. Flamanville 1 und 2, die von den Reparaturarbetien nicht betroffen sind, sind mit Megawatt weniger leistungsfähig.