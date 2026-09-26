Gold an Niederlande, Österreich-Trio stürzt

Großes Spektakel

Christina Schweinberger und Carina Schrempf sahen nach Stürzen wie viele andere nicht das Ziel. Das mit 180 km längste Frauenrennen der WM-Geschichte bot großes Spektakel. Ein erster Aufreger war ein Massensturz 95 km vor dem Ziel, in den neben Schrempf auch die kanadische Titelverteidigerin Magdeleine Vallieres verwickelt war. Schrempf blieb unverletzt, wurde aber wenig später aus dem Rennen genommen. Nicht lange danach war es auch für Schweinberger in ihrem ersten Rennen seit dem Tour-de-France-Aus und einem Handgelenksbruch vorbei.