23:20-Testsieg der ÖHB-Frauen in der Slowakei

Teamchefin Monique Tijsterman fehlte aus gesundheitlichen Gründen und wurde von „Co“ Erwin Gierlinger vertreten. Bevor man ab 4. Dezember in Brno (Brünn) in die EM startet, stehen noch ein Länderspieldoppel gegen die Färöer in Tulln (22. und 24. Oktober) sowie ein Dreinationenturnier in Tatabanya mit Gastgeber Ungarn und der Slowakei (27. und 28. November) am Programm.