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Zwei Monate vor EM

23:20-Testsieg der ÖHB-Frauen in der Slowakei

Sport-Mix
26.09.2026 22:53
Johanna Reichert
Johanna Reichert(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Handball-Frauen sind mit einem 23:20-(12:10)-Erfolg in der Slowakei in die Vorbereitung auf die EM gestartet. Im Testspiel in Malacky trat Johanna Reichert am Samstag mit fünf Toren als Topschützin für Rot-Weiß-Rot auf.

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Rückstände von zwei, drei Treffern konnten dabei noch in einen Sieg umgewandelt werden. „Wir haben am Ende mit unserem Charakter überzeugt“, meinte Rückraumspielerin Katarina Pandza.

Teamchefin Monique Tijsterman fehlte aus gesundheitlichen Gründen und wurde von „Co“ Erwin Gierlinger vertreten. Bevor man ab 4. Dezember in Brno (Brünn) in die EM startet, stehen noch ein Länderspieldoppel gegen die Färöer in Tulln (22. und 24. Oktober) sowie ein Dreinationenturnier in Tatabanya mit Gastgeber Ungarn und der Slowakei (27. und 28. November) am Programm.

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