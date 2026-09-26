23:20-Testsieg der ÖHB-Frauen in der Slowakei

Österreichs Handball-Frauen sind mit einem 23:20-(12:10)-Erfolg in der Slowakei in die Vorbereitung auf die EM gestartet. Im Testspiel in Malacky trat Johanna Reichert am Samstag mit fünf Toren als Topschützin für Rot-Weiß-Rot auf.
Rückstände von zwei, drei Treffern konnten dabei noch in einen Sieg umgewandelt werden. „Wir haben am Ende mit unserem Charakter überzeugt“, meinte Rückraumspielerin Katarina Pandza.
Teamchefin Monique Tijsterman fehlte aus gesundheitlichen Gründen und wurde von „Co“ Erwin Gierlinger vertreten. Bevor man ab 4. Dezember in Brno (Brünn) in die EM startet, stehen noch ein Länderspieldoppel gegen die Färöer in Tulln (22. und 24. Oktober) sowie ein Dreinationenturnier in Tatabanya mit Gastgeber Ungarn und der Slowakei (27. und 28. November) am Programm.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.