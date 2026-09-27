Viel Sonne und bis zu 26 Grad versüßen den Sonntag

Auch der Sonntag zeigt sich noch einmal von seiner besten Seite und lädt zu Ausflügen und Zeit im Freien ein. Viel Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 26 Grad versüßen den Tag. Der Himmel zeigt vielerorts wolkenlos.
Einfach genießen: Spätestens nach dem Auflösen letzter Nebelfelder ist die Sonne Platzhirsch am Himmel und strahlt im ganzen Land nahezu ungetrübt. Der Wind bleibt meist schwach, nur im Osten weht er mäßig. Den Regenschirm kann man getrost zu Hause lassen. Auch auf den Bergen herrscht beste Sicht.
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Spätsommerlich muten auch die Temperaturen an. Das Quecksilber klettert im Tagesverlauf auf 19 bis zu 26 Grad.
Gute Nachrichten gibt es auch für die letzten September-Tage. Denn das spätsommerliche Wetter hält noch weiter an. Bis zu 28 Grad sind am Montag und Dienstag möglich. Erst ab der Wochenmitte gehen die Temperaturen etwas zurück.
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