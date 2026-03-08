Tote Fische in der Lavant nach Störfall in Fabrik

Doch bald stellte sich heraus: Durch eine nächtliche Störung in der Papierfabrik Mondi in St. Gertraud dürfte eine Lauge in den Kanal und somit in die Kläranlage von St. Andrä gelangt sein. Chemischer Sauerstoff wurde bei Probenentnahmen nachgewiesen. Chemischer Sauerstoffbedarf gibt Auskunft über Schadstoffe im Wasser.