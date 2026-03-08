Tote Fische in der Lavant nach Störfall in Fabrik

Tote Fische und Schaum verängstigten am Sonntag Spaziergänger im Lavanttal: Eine Chemikalie gelangte nach einem Störfall in der Papierfabrik ins Wasser. Die Naturbelastung sollte in einigen Stunden vorüber sein.
In der schönen Aulandschaft in St. Andrä im Lavanttal ging die „Krone“-Leserin auch am Sonntag spazieren – bei herrlichem Wetter! Doch unweit der Kläranlage machte sie eine traurige Entdeckung: Lauter kleine, tote Fische wurden vom Wasser zu den Steinen am Ufer angeschwemmt.
Als Polizei und Experten die Sachlage genauer zu betrachten begannen, stand als Ursache für das Fischsterben zunächst eine Ammoniakvergiftung im Raum.
Doch bald stellte sich heraus: Durch eine nächtliche Störung in der Papierfabrik Mondi in St. Gertraud dürfte eine Lauge in den Kanal und somit in die Kläranlage von St. Andrä gelangt sein. Chemischer Sauerstoff wurde bei Probenentnahmen nachgewiesen. Chemischer Sauerstoffbedarf gibt Auskunft über Schadstoffe im Wasser.
In wenigen Stunden sollte das Wasser durch die Anlage wieder geklärt sein. Ein Landeschemiker überwacht die Vorgänge. Auch am Montag werden noch Proben gezogen.
