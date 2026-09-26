Horrorunfall! Verfolgungsjagd endet mit Verletzten

Kind (8) mit Hubschrauber abtransportiert

Der Wagen krachte mit enormer Wucht in das Auto einer Familie. Alle drei Insassen im Fluchtauto – der 20-jährige Lenker, der 19 Jahre alte Beifahrer sowie eine 23-Jährige – wurden schwer verletzt und nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Im unbeteiligten Auto wurde erlitt ein achtjähriges Kind ebenfalls schwere Verletzungen, es musste mit dem Hubschrauber abtransportiert werden.