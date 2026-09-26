Horrorunfall! Verfolgungsjagd endet mit Verletzten

Eine Verfolgungsjagd hat am frühen Freitagabend in Wien in einem schweren Unfall mit insgesamt vier Schwerverletzten geendet – darunter befindet sich auch ein unbeteiligtes Kind. Der Lenker hatte auf seiner Flucht vor der Polizei den Wagen einer Familie mit voller Wucht gerammt.
Dem Unfall vorausgegangen war der Notruf eines 17-Jährigen. Dieser war gemeinsam mit einem Freund am frühen Abend zu Fuß auf der Seckendorfstraße unterwegs gewesen, als plötzlich ein Wagen neben dem Duo anhielt. In dem Auto befanden sich neben dem Lenker ein weiterer junger Mann am Beifahrersitz sowie eine Frau auf der Rückbank.
Waffe gezogen, bedroht
Der Beifahrer fragte zunächst nach dem Weg, bat dann den 17-Jährigen laut Polizei um einen Geldwechsel, ehe er dann eine Waffe zog und den Jugendlichen bedrohte. Dann gab der Lenker des Autos Gas und fuhr davon.
Wenig später konnte die alarmierte Polizei den flüchtenden Wagen in der Mauerbachstraße entdecken. Sämtliche Versuche, den Lenker zum Anhalten zu bewegen, sollten aber scheitern. Der Fahrer gab weiter Gas – ehe die waghalsige Flucht ein dramatisches Ende fand.
Kind (8) mit Hubschrauber abtransportiert
Der Wagen krachte mit enormer Wucht in das Auto einer Familie. Alle drei Insassen im Fluchtauto – der 20-jährige Lenker, der 19 Jahre alte Beifahrer sowie eine 23-Jährige – wurden schwer verletzt und nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Im unbeteiligten Auto wurde erlitt ein achtjähriges Kind ebenfalls schwere Verletzungen, es musste mit dem Hubschrauber abtransportiert werden.
Mittlerweile befinden sich noch der Lenker wie auch der Beifahrer im Spital. „Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien besteht gegen beide Männer eine Festnahmeanordnung“, so Polizeisprecherin Julia Schick. Die 23-jährige Frau wurde auf freiem Fuß angezeigt.
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