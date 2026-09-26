Steirer in Shanghai: Jetzt heißt es Daumendrücken

„Sowas erlebt man nicht noch einmal“

Emotional war der Schluss auch für Grafikdesigner Paul Bürki, der seiner Mutter und Schwester um den Hals fiel. „Ich bin unfassbar dankbar, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, Österreich in so einem Bewerb zu vertreten.“ Ganz cool blieben hingegen Mechatroniker David Seidl aus Mariahof und Paul Wohlesser aus Neumarkt – das Bier, das ihnen die Familie vor die Nase stellte, durften sie nicht einmal anrühren. Jonas Leitner (18), Stuckateur und Trockenausbauer aus Hönigsberg, hat alles gegeben und alle Aufgaben fertig gebracht. „Sowas erlebt man nicht noch einmal.“ Fleißig angefeuert hat ihn und die Teamkollegen auch Bäckerin Jennifer Lueger, die schon am Donnerstag ihren Wettbewerb beendet hat.