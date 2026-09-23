Worldskills: Steirerin bäckt gegen 22 Nationen an

„Bei den Broten ist sie super“

Normalerweise steht die 21-Jährige in der Backstube in Miesenbach bei Birkfeld. 8500 Kilometer Luftlinie entfernt bäckt sie gegen 22 Nationen an, von Kasachstan bis Mexiko, auf einer Fläche, die 20-mal so groß ist wie die Grazer Messe. Nach den Zimtschnecken mit Apfelchutney am Mittwochvormittag war die Anspannung zur Mittagspause groß, erzählt Mama Manuela, die Jennifer einen Burger vorbeibrachte. Es flossen ein paar Tränen. „Bei den Broten ist sie super. Die sind perfekt geworden.“