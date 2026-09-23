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Zimtschnecken und Co.

Worldskills: Steirerin bäckt gegen 22 Nationen an

Steiermark
23.09.2026 16:00
Jennifer Lueger ist beim Backen voll und ganz in ihrem Element.
Jennifer Lueger ist beim Backen voll und ganz in ihrem Element.(Bild: Florian Wieser)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

Zwölf junge Steirer kämpfen als Teil des 48 Köpfe starken, rot-weiß-roten Teams aktuell in Shanghai um die Medaillen der Berufsweltmeisterschaften Worldskills. Am ersten Tag herrschte Kampfgeist – und es flossen Tränen.

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In der Halle 4.1 des National Exhibition and Convention Center riecht es süß nach Plundergebäck und nicht nach Veranstaltungszentrum. Jennifer Lueger knetet, mehlt den Teig und rollt ihn aus. Schnellen Schrittes schiebt sie das Gebäck ins Rohr, die Kappe verdeckt ihr Gesicht. So will die 21-Jährige sich voll und ganz auf den Wettkampf fokussieren.

„Sie ist sehr konzentriert“, sagt ihre Mutter Manuela, die durch die Plexiglaswand zuschaut. #teamjenny steht auf den Ärmeln der T-Shirts, die Papa Jakob, Schwester Lara und Schwager Markus aus St. Jakob im Walde extra anfertigen haben lassen, um Jennifer in Shanghai zu unterstützen. „Ich habe eigentlich ein bisschen Flugangst“, sagt Jakob Lueger. „Aber jetzt, wo ich hier bin, würde ich es echt bereuen, zu Hause geblieben zu sein.“

„Bei den Broten ist sie super“
Normalerweise steht die 21-Jährige in der Backstube in Miesenbach bei Birkfeld. 8500 Kilometer Luftlinie entfernt bäckt sie gegen 22 Nationen an, von Kasachstan bis Mexiko, auf einer Fläche, die 20-mal so groß ist wie die Grazer Messe. Nach den Zimtschnecken mit Apfelchutney am Mittwochvormittag war die Anspannung zur Mittagspause groß, erzählt Mama Manuela, die Jennifer einen Burger vorbeibrachte. Es flossen ein paar Tränen. „Bei den Broten ist sie super. Die sind perfekt geworden.“

Familie Lueger reiste von St. Jakob im Walde extra nach Shanghai, um Tochter Jennifer zu ...
Familie Lueger reiste von St. Jakob im Walde extra nach Shanghai, um Tochter Jennifer zu unterstützen.(Bild: Hannah Michaeler)

Bei den Bäckern herrscht Schichtbetrieb, deswegen wird Jennifer Lueger schon am Donnerstag fertig und kann dann ihre Teamkameraden anfeuern. Etwa Logistiker Paul Zadravec aus Leitring. Er sitzt insgesamt vier Tage lang mit dicken Kopfhörern vor dem Computer, mit Oreo-Keksen und Cola am Tisch, und löst Probleme mit Lieferketten, telefoniert mit Firmen, nimmt Aufträge an.

Medaillenvergabe am Sonntag
Zwölf Steirer sind insgesamt beim Wettbewerb dabei, Österreich stellt das größte Team aus Europa und hat traditionell in den Handwerksberufen gute Chancen. 2024 in Lyon ging eine Goldene an Fliesenleger Florian Gruber aus Aigen im Ennstal. Am Sonntagabend wird feststehen, wer die heiß begehrten Medaillen mit nach Hause nehmen kann.

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Ob Edelmetall oder nicht: „Als Mama ist man auch bei Rückschlägen da“, sagt Manuela Lueger. Sie und Papa Jakob sind schon jetzt „gewaltig stolz“ auf ihre Tochter.

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