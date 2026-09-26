Insolvency Overcome
How KTM Plans to Get Back on Track
From Bankruptcy to Hope: Bajaj Mobility (KTM) Is Fighting Its Way Back. The stock price has more than tripled in two years, even though there’s still a long way to go. But what makes the man tick who’s tasked with turning things around for the domestic motorcycle manufacturer?
It was a hard fall: More than 270,000 motorcycles—an entire year’s production—were sitting in inventory, over 100 banks were demanding their money back, and in November 2024, KTM was forced to file for bankruptcy. Today, just under two years later, the picture has turned around. The stock price of the parent company, Bajaj Mobility AG (formerly Pierer Mobility), has risen from a low of 9.50 euros in November 2024 to over 30 euros today. Investors are regaining confidence. But what’s behind this turnaround? The man tasked with leading the company out of the crisis explains it all in an interview with “Krone.”
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.