How KTM Plans to Get Back on Track

It was a hard fall: More than 270,000 motorcycles—an entire year’s production—were sitting in inventory, over 100 banks were demanding their money back, and in November 2024, KTM was forced to file for bankruptcy. Today, just under two years later, the picture has turned around. The stock price of the parent company, Bajaj Mobility AG (formerly Pierer Mobility), has risen from a low of 9.50 euros in November 2024 to over 30 euros today. Investors are regaining confidence. But what’s behind this turnaround? The man tasked with leading the company out of the crisis explains it all in an interview with “Krone.”