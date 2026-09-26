Nach verpatzter Quali: Neuer Motor für Verstappen

Nachdem er gestern im Qualifying nicht über Rang acht hinausgekommen war, erhofft sich Max Verstappen beim Grand Prix von Aserbaidschan nun mit einem neuen Motor einen Sprung nach vorn.
Im abschließenden Training hatte der Red-Bull-Pilot noch George Russell im Mercedes hinter sich gelassen, bis dahin hatte der Brite alle Sessions für sich entschieden.
Nur wenige Stunden später dann die Ernüchterung: Im Qualifying hatte Verstappen zunehmend Probleme mit dem Antrieb seines Boliden, am Ende sprang gerade einmal ein achter Platz heraus.
Keine Strafe
Damit es beim Grand Prix am Samstag (13 Uhr) besser läuft, musste ein neuer Motor her. Von einer Strafe blieb der Niederländer allerdings verschont, da sich der vierfache Weltmeister noch innerhalb des erlaubten Limits von vier Motorenwechseln bewegt.
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