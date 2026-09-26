Tote bei ukrainischem Angriff auf Krasnodar

Putin zweifelt an Wiederaufnahme von Verhandlungen

Indes sieht der Kremlchef Wladimir Putin einer Wiederaufnahme von Verhandlungen für ein Ende des Ukraine-Kriegs düster entgegen. Ansätze, die auf eine „sogenannte Befriedung“ und einen Vorschlag zur Wiederaufnahme von Verhandlungen zielen, lägen bereit, das sei alles möglich, sagte er bei einem Kulturforum in St. Petersburg. „Aber nach allem, was sie getan haben, werden wir noch gründlich nachdenken, was wir als Reaktion unternehmen müssen“, meinte er mit Blick auf ukrainische Gegenangriffe.