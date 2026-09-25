Nicht fest im Sattel | Roter Herbst

Nicht fest im Sattel. Wenn eine Partei, die lange Nummer 1 in Österreich war und bis vor ein paar Jahren den Kanzler stellte, in Meinungsumfragen mittlerweile im freien Fall Richtung Platz 4 stürzt – dann dürfen, ja müssen Kurs und Chef dieser Partei heftig infrage gestellt werden. Das passiert in der SPÖ längst. Doch Andreas Babler verliert zwar den Rückhalt der Wähler, verteidigt aber sein Amt mit Zähnen und Klauen. Bis gestern erfolgreich – vor allem mangels eines glaubwürdigen und erfolgversprechenden Herausforderers. Babler, der bei seiner Machtübernahme Widersacher Hans Peter Doskozil geschlagen hatte, wehrte den Comeback-Versuch von Ex-Parteichef und Ex-Kanzler Christian Kern heuer im Frühjahr erfolgreich ab – weil seine Unterstützer aus der Wiener Partei und der Gewerkschaft lieber an Babler festhielten, statt den als schwierig geltenden Kern zurückzuholen. Doch fest im Sattel sitzt er trotzdem nicht…