„Die ideale Mischung“ im Wiener Metropol

Dabei komme es vor allem darauf an, alles behutsam auf die Bedürfnisse der heutigen Zeit abzustimmen: „Ich vergleiche es gerne mit einem Oldtimer, den man auseinandernimmt und dann wieder liebevoll zusammensetzt, dass er wieder wie neu glänzt!“ Eines ist für ihn essenziell: „Ich beschäftige mich seit Jahrzehnten mit Nestroy und mir ist es wichtig, dass der Geist Nestroys keinen Schaden leidet. Ganz im Gegenteil, dass er vielmehr noch klarer herauskommt!“