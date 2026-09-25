Disney-Hit ist zurück: Diese Schöne bezaubert alle

Im Raimund Theater öffnete sich am Freitagabend das Tor in eine wunderbare Märchenwelt. Die Premiere von „Die Schöne und das Biest“ wurde mit Standing Ovations gefeiert.
Alles neu im verwunschenen Schloss! Aufwendige Kostüme, Bühnentricks, die wie Magie anmuten, und opulente Show-Einlagen– die Neuinszenierung des US-Regisseurs Matt West macht es einem leicht, sich von dem Disney-Klassiker verzaubern zu lassen.
Märchenwelt für die „Schöne und das Biest“
Bereits vor 31 Jahren eroberte die Schöne mit der deutschsprachigen Erstaufführungen Wien wie im Sturm. Ein Erfolg, der sich nun sicher wiederholen wird. Denn die Bühne des Raimund Theater wird zu einer wahren Märchenwelt für Belle, die mit Neugier, Mut, Empathie und natürlich mit ganz viel Liebe das verfluchte Biest befreit. Die VBW-Debütantin Marlene Jubelius schlüpft entzückend in diese Rolle.
Dem „Biest“ Dominic Hees macht sein wunderbarer Hofstaat Konkurrenz – allen voran der Kerzenleuchter Lumiére (Simon Stockinger), Herr von Unruh, die Standuhr (Mathias Schlung), und Wietske van Tongeren, die als Teekanne das Herz erwärmt.
Belles überheblicher Verehrer Gaston, Roy Goldman, streichelt mit überzeugender Inbrunst sein Ego, stets begleitet von seinem tolpatschiger Handlanger Lefou (Linus Al Baroffio).
Das absolute Highlight waren die fantastischen Tanznummern, die dank des großartigen Ensembles an die Showeinlagen glorreicher Hollywood-Revuefilme erinnerte.
In der zweiten Hälfte wurde dann alles, wie es sich für eine Disney-Produktion gehört, mit ordentlichem Zuckerguss versüßt. Happy End im Rosenmeer inklusive. Alles in allem ein Musicalhit für alle Generationen.
„Die Schöne und das Biest“ spielt es ab jetzt täglich außer montags im Raimund Theater, Tickets gibt es hier zu kaufen.
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