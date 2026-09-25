Disney-Hit ist zurück: Diese Schöne bezaubert alle

Märchenwelt für die „Schöne und das Biest“

Bereits vor 31 Jahren eroberte die Schöne mit der deutschsprachigen Erstaufführungen Wien wie im Sturm. Ein Erfolg, der sich nun sicher wiederholen wird. Denn die Bühne des Raimund Theater wird zu einer wahren Märchenwelt für Belle, die mit Neugier, Mut, Empathie und natürlich mit ganz viel Liebe das verfluchte Biest befreit. Die VBW-Debütantin Marlene Jubelius schlüpft entzückend in diese Rolle.