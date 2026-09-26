Vom Fast-Aus zur modernen Sportmittelschule Wörgl

„Heute gilt das Verbot für Geschwätz, Laufen und fröhliches Beisammensein natürlich nicht mehr“, sagt er. Die Entwicklung soll weitergehen. Künftig sichtbar durch neuen Namen und Logo: „Das, was die Schule verkörpert, muss auch nach außen getragen werden“, betont Bürgermeister Michael Riedhart. Und sportlich hat sie viel zu bieten. Die Schüler präsentierten ihr Können mit verschiedenen Einlagen. Von Cheerleading bis zu Show-Performance der Volleyballer und Fußballer.