Zeugenaufruf nach Prügelei im Rheinvorland

Am Donnerstagabend eskalierte im Lustenauer Rheinvorland ein Konflikt zwischen drei Männern. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Die Exekutive bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.
Der Zwischenfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr. Auf Höhe der Wichnerstraße Nummer 38 trafen die drei Streithähne aufeinander. Aus bislang unbekannter Ursache entwickelte sich eine handfeste Rauferei, bei der sich zwei der Kontrahenten gegenseitig verletzten.
Hintergründe im Dunkeln
Da der genaue Ablauf des Geschehens noch unklar ist, hat die örtliche Polizeiinspektion entsprechende Erhebungen eingeleitet.
Allfällige Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Auseinandersetzung machen können, werden ersucht, sich unter der Telefonnummer 059133-8144 zu melden.
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