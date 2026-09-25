Rote Karte für Lustenaus Schuldenpolitik

Kreinbucher-Tyler: „Langfristiger Nutzen muss gegeben sein“

Und nicht zuletzt sieht auch Philipp Kreinbucher-Tyler (SPÖ) einen deutlichen Widerspruch im Handeln von ÖVP und FPÖ: „Ein konsequenter Sparkurs muss für alle Bereiche gleichermaßen gelten. Wenn Familien und Vereine mit weniger Mitteln auskommen müssen, müsse sich auch die Gemeindespitze mäßigen“, fordert er. Künftig sollten daher bei allen größeren Investitionen die Notwendigkeit, der langfristige Nutzen und die finanzielle Machbarkeit im Zentrum stehen.