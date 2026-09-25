Grüne fordern kostenlose Verhütungsmittel

Der Zugang zu modernen Verhütungsmethoden darf keine Frage des Geldbeutels sein, meint die grüne Gesundheitssprecherin Eva Hammerer und verweist auf Zahlen aus dem aktuellen österreichischen Verhütungsbericht. Demnach reichen die jährlichen Ausgaben für Verhütungsmittel je nach Methode von 30 bis zu 230 Euro, was für viele Betroffene eine erhebliche finanzielle Hürde darstellt. Fast vier von zehn Frauen geben an, dass sie sich für eine andere und oft sicherere Option entscheiden würden, wenn die Kosten übernommen werden würden.