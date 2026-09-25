Festspiele als „Festival of the Year“ nominiert

Die Bregenzer Festspiele spielen längst in der Liga der international herausragendsten Opernfestivals mit. Nun stehen sie bei den „International Opera Awards 2026“ in der Kategorie „Festival of the Year“ erneut auf der Shortlist. Im Jahr 2015 wurden die Festspiele schon einmal ausgezeichnet.
Die Bregenzer Festspiele haben bei den „International Opera Awards“ erneut die Chance, den Preis als bestes Festival des Jahres abzuräumen. Bereits vor elf Jahren wanderte der Titel in die Vorarlberger Landeshauptstadt.
Die Nominierung folgt auf die 80. Saison des renommierten Kulturfestivals. Der erste Festspielsommer unter der neuen Intendantin Lilli Paasikivi lockte rund 275.000 Besucher an – ein historischer Besucherrekord für das Kulturevent. Im Zentrum der Spiele am See: die beeindruckende Seebühnen-Inszenierung von Giuseppe Verdis „La traviata“.
„Diese internationale Anerkennung freut mich sehr – und sie gehört allen, die diesen Festspielsommer mit ihrer Arbeit und ihrem Einsatz möglich gemacht haben“, sagt Intendantin Lilli Paasikivi.
Jon Bausor und Netia Jones ebenfalls auf Shortlist
Auch zwei künstlerisch Verantwortliche der Oper im Festspielhaus dürfen sich über eine Nominierung freuen: Bühnen- und Kostümbildner Jon Bausor ist für seine Ausstattung bei „Die Ausflüge des Herrn Brouček“ als bester „Designer“ nominiert.
Regisseurin Netia Jones darf sich für die Uraufführung von „Passion of the Common Man“ Hoffnungen auf einen Award in der Kategorie „Director“ machen.
Entscheidung am 21. November
Die Nominierten der diesjährigen Shortlist kommen aus insgesamt 24 Ländern. Wer sich schlussendlich über eine Auszeichnung freuen darf, zeigt sich bei der finalen Gala am 21. November im MusikTheater an der Wien.
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