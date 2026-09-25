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Neuer Polizeichef setzt auf mehr Nachtpräsenz

Vorarlberg
25.09.2026 11:05
Christoph Steiner (Kommandant Gemeindepolizei Hard), Bürgermeister Martin Staudinger und Simon ...
Christoph Steiner (Kommandant Gemeindepolizei Hard), Bürgermeister Martin Staudinger und Simon Fels (Leiter Polizeiinspektion Hard).(Bild: Marktgemeinde Hard/Angerer)
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Von Vorarlberg-Krone

Bei der Polizeiinspektion Hard hat ein neues Kapitel begonnen. Mit Kontrollinspektor Simon Fels übernimmt ein erfahrener Polizist das Kommando, der in der Gemeinde direkt Akzente setzen möchte: Er plant, mit seinem Team vor allem abends und nachts spürbar mehr Präsenz auf den Straßen zu zeigen.

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Bereits seit Anfang August 2026 leitet Simon Fels die Dienststelle in Hard. Er folgt auf Chefinspektor Dietmar Sieber, der die Inspektion seit März 2015 geführt hat und sich nun im Ruhestand befindet. Fels startet mit klaren Vorstellungen in seine neue Rolle: Um das Sicherheitsgefühl im Ort weiter zu stärken, will er mit den Beamten besonders in den späten Stunden verstärkt unterwegs sein. 

Jahrzehntelange Erfahrung im Exekutivdienst
Der neue Dienststellenleiter bringt viel Erfahrung aus verschiedenen Polizeibereichen mit. Seine Laufbahn begann 1999 bei der damaligen Bundesgendarmerie mit ersten Stationen in Lustenau und Höchst. Nach der Ausbildung zum dienstführenden Beamten zog es ihn nach Wolfurt, wo er ab 2013 als Stellvertreter und von 2018 bis zu seinem Wechsel nach Hard als Leiter der Inspektion im Einsatz war.

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