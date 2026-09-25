Neuer Polizeichef setzt auf mehr Nachtpräsenz

Jahrzehntelange Erfahrung im Exekutivdienst

Der neue Dienststellenleiter bringt viel Erfahrung aus verschiedenen Polizeibereichen mit. Seine Laufbahn begann 1999 bei der damaligen Bundesgendarmerie mit ersten Stationen in Lustenau und Höchst. Nach der Ausbildung zum dienstführenden Beamten zog es ihn nach Wolfurt, wo er ab 2013 als Stellvertreter und von 2018 bis zu seinem Wechsel nach Hard als Leiter der Inspektion im Einsatz war.