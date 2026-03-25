Welser Feuerwehrmann als Hassposter im Verdacht

„Offenbar wollte der Verfasser zum Ausdruck bringen, dass ihm die Tötung eines Afghanen – oder überhaupt eines Ausländers – richtig und wünschenswert erscheint“, sagt Antifa-Vorsitzender Werner Retzl. Hass im Netz müsse bekämpft werden, stellt er fest. „Wenn es so weitergeht mit der Verrohung der Sprache, ist Gewalt gegen Minderheiten bald wieder an der Tagesordnung.“