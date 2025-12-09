Ex-Grünenchefin zeigt Hasspostern den Mittelfinger

„Darauf habe ich keinen Bock mehr“

Ricarda Lang erklärte, dass Hate-Kommentare immer mehr würden. Deshalb, so die Politikerin, würden sich viele Menschen aus den sozialen Medien zurückziehen. „Doch darauf habe ich keinen Bock mehr. Denn das Netz gehört uns allen:“, schreibt sie unter ihrem Beitrag. Bei ihren Followern kam der Beitrag gut an, in den Kommentaren liest man viel Zustimmung für Langs Aktion.

Das Posting der Ex-Grünen erinnert so manchen wohl an dieses hier: