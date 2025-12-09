Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wie einst Sigi Maurer

Ex-Grünenchefin zeigt Hasspostern den Mittelfinger

Außenpolitik
09.12.2025 17:55
Ricarda Lang wurde im Zuge ihrer politischen Karriere immer wieder zur Zielscheibe von Männern ...
Ricarda Lang wurde im Zuge ihrer politischen Karriere immer wieder zur Zielscheibe von Männern im Netz.(Bild: AFP/AFP or licensors)

Immer wieder wurde sie zur Zielscheibe von Männern, jetzt schlägt sie zurück: die deutsche Ex-Grünenchefin Ricarda Lang setzt auf Social Media ein Zeichen gegen all jene, die sie wegen ihres Aussehens im Netz beleidigen.

0 Kommentare

Es ist ein Posting, das bei dem einen oder anderen Österreicher vielleicht Erinnerungen weckt: die ehemalige Chefin der Grünen in Deutschland, Ricarda Lang, sah sich im Zuge ihrer Karriere immer wieder mit gemeinen Kommentaren konfrontiert. „Hängebauchschwein“ und „Pommespanzer“ sind nur zwei Beispiele für die Hasskommentare, die ihr Männer im Netz entgegenschleuderten.

Zeigt Hatern den Mittelfinger
Mit einem provokanten Post auf Instagram lässt sie ihre Hater wissen, was sie von ihren Beleidigungen hält. In einem neuen Foto richtet die 31-Jährige lachend ihren Mittelfinger in die Kamera. Darunter eingeblendet sieht man die gemeinen Kommentare, die auf ihr Äußeres anspielen.

„Darauf habe ich keinen Bock mehr“
Ricarda Lang erklärte, dass Hate-Kommentare immer mehr würden. Deshalb, so die Politikerin, würden sich viele Menschen aus den sozialen Medien zurückziehen. „Doch darauf habe ich keinen Bock mehr. Denn das Netz gehört uns allen:“, schreibt sie unter ihrem Beitrag. Bei ihren Followern kam der Beitrag gut an, in den Kommentaren liest man viel Zustimmung für Langs Aktion.

Das Posting der Ex-Grünen erinnert so manchen wohl an dieses hier:

Ähnliche Aktion wie Sigrid Maurer
Vor einigen Jahren sorgte auch die Grünen-Abgeordnete Sigrid Maurer mit einem provokanten Posting für Aufsehen: Nach dem Ausscheiden der Grünen aus dem Nationalrat 2017 postete sie ein Bild, auf dem sie mit einem Glas Sekt anstößt und zugleich den Mittelfinger zeigt – als Botschaft „an die Hater“, wie sie schrieb. Maurer protestierte damit gegen Hasskommentare im Netz, wurde jedoch selbst stark kritisiert.

Lesen Sie auch:
Ist das nötig?
Grüne zeigt zum Abschied den Stinkefinger
09.11.2017
Pleite für Wagenknecht
Bundestagswahl muss nicht neu ausgezählt werden
04.12.2025
Partei in der Krise
Warum Deutschlands Grüne geschlossen zurücktreten
25.09.2024

Seit 2021 Bundestagsabgeordnete
Ricarda Lang sitzt seit 2021 als Abgeordnete im Bundestag und gehört unter anderem den Ausschüssen für Arbeit und Soziales sowie stellvertretend dem Haushaltsausschuss an. Bis 2024 hatte sie – mit Omid Nouripour – den Bundesvorsitz der Grünen inne.

Porträt von Elena Mayrhofer
Elena Mayrhofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
149.692 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
127.818 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
122.802 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Mehr Außenpolitik
Beschluss diese Woche?
So will Regierung Grüne für Energiegesetz ködern
Krone Plus Logo
Sparkurs bei Kleinsten
Schwarz-Blau streicht Zuschuss für Kindergartenbus
Wie einst Sigi Maurer
Ex-Grünenchefin zeigt Hasspostern den Mittelfinger
Ex-Präsident in Haft
Brasilien: Bolsonaros Sohn will Präsident werden
„Staaten verfallen“
Trump rechnet knallhart mit Europas Asylpolitik ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf