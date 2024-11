Mutter steckte Söhne in Backofen: lebenslange Haft

Kindsvater sah tote Söhne in Videoanruf

Nach der Tat hatte Williams selbst den Notruf gewählt. Sie sei gerade von der Arbeit gekommen, als sie die leblosen Körper ihrer Söhne entdeckte. Sie rief anschließend auch den Vater der Kinder an. „Sie hat mich per Video angerufen und ich habe es gesehen. Ich glaube wirklich, dass sie tot sind“, erklärte Jameel Penn danach der Polizei. Er beschrieb die Szene in einem Interview mit einem TV-Sender „wie ein echter Horrorfilm“.