Italien: Obergrenze für ausländische Schüler kommt

Von der 30-Prozent-Obergrenze sind Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund betroffen. Dabei wurden Kriterien festgelegt. So soll ab dem Schuljahr 2027/28 etwa berücksichtigt werden, ob die Kinder und Jugendlichen in Italien geboren wurden oder bereits mehrere Jahre Schulen in dem Land besucht haben. Kann die Grenze nicht eingehalten werden, sollen die Schulbehörden und Schulleitungen die Betroffenen auf nahegelegene Bildungseinrichtungen verteilen. Zu berücksichtigen sind dabei sowohl die Entfernung zum Wohnort der Familien als auch deren Bedürfnisse.