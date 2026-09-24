Baumstamm klemmte 67-Jährigem den Fuß ein

Der Enkel hörte die Hilferufe des Großvaters, stieg zum Unfallort ab und schnitt den 67-Jährigen frei. Anschließend setzte er die Rettungskette in Gang und alarmierte die Einsatzkräfte. Der 67-Jährige musste mittels Tau gerettet und vom Notarzthubschrauber ins LKH Leoben geflogen werden. Im Einsatz standen die Polizei, zwei Alpinpolizisten, die Bergrettung Mixnitz, die Feuerwehr Breitenau am Hochlantsch, die Rettung und der Notarzthubschrauber.