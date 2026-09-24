Die Aufstellung: So startet ÖFB-Team gegen Israel

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Österreichs Teamchef Ralf Rangnick im heutigen Nations-League-Duell mit Israel den Erfolg sucht!
Die Aufstellung:
Für Österreichs Fußball-Nationalteam fällt heute der Startschuss zur neuen Nations-League-Auflage. Die ÖFB-Auswahl gilt in der Linzer Raiffeisen Arena gegen Israel als Favorit, muss aber in ihrem ersten Match seit dem Out im WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien das Fehlen langjähriger Leistungsträger verkraften. David Alaba, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner und Konrad Laimer sind aus unterschiedlichen Gründen nicht dabei.
„Wichtig ist, dass ...“
Unabhängig von den prominenten Abwesenden sieht Teamchef Rangnick die gesamte Mannschaft in der Pflicht. „Wichtig ist, dass jeder auf dem Platz Verantwortung und Führung übernimmt. Wenn wir mit Schwarmintelligenz spielen wollen – und das ist Voraussetzung für unsere Spielweise -, dann müssen sich alle einbringen“, erklärte der Deutsche am Mittwoch in Windischgarsten, wo die ÖFB-Auswahl ihre Vorbereitung absolvierte. „Unser Ziel ist der Aufstieg in Liga A und die Weiterentwicklung der Mannschaft.“
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