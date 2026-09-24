Die Aufstellung: So startet ÖFB-Team gegen Israel

„Wichtig ist, dass ...“

Unabhängig von den prominenten Abwesenden sieht Teamchef Rangnick die gesamte Mannschaft in der Pflicht. „Wichtig ist, dass jeder auf dem Platz Verantwortung und Führung übernimmt. Wenn wir mit Schwarmintelligenz spielen wollen – und das ist Voraussetzung für unsere Spielweise -, dann müssen sich alle einbringen“, erklärte der Deutsche am Mittwoch in Windischgarsten, wo die ÖFB-Auswahl ihre Vorbereitung absolvierte. „Unser Ziel ist der Aufstieg in Liga A und die Weiterentwicklung der Mannschaft.“