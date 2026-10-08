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Österreichs größtes Camping-Erlebnis wartet

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08.10.2026 00:01
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Der CARAVAN SALON WELS 2026: Österreichs Mega Hotspot für Camping, Caravaning und Vanlife.
Der CARAVAN SALON WELS 2026: Österreichs Mega Hotspot für Camping, Caravaning und Vanlife.(Bild: Messe Wels)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Der CARAVAN SALON WELS 2026 wird größer denn je: Rund 280 Aussteller, noch mehr Fahrzeuge und Marken sowie die neue Messehalle 22 machen Wels zum Treffpunkt für alle, die Camping, Caravaning und Vanlife lieben. Dazu warten Reise-Inspiration, Expertenwissen und jede Menge Neuheiten.

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Wer vom nächsten Urlaub auf vier Rädern träumt, sollte sich den CARAVAN SALON WELS 2026 vormerken. Rund 280 Aussteller – und damit über 20 Prozent mehr als bisher – präsentieren in Wels die ganze Vielfalt der Campingwelt.

Von Reisemobilen und Caravans über kompakte Vans bis hin zu Zubehör und cleveren Lösungen für unterwegs reicht das Angebot. Mit der neuen Messehalle 22 wächst die Messe zusätzlich und bietet noch mehr Platz für Marken, Fahrzeuge und Innovationen.

Junge Gebrauchte für den nächsten Urlaub
Nicht immer muss es ein Neufahrzeug sein. Auch der Gebrauchtfahrzeugbereich wird 2026 deutlich ausgebaut. Österreichische Händler präsentieren am Freigelände eine große Auswahl an jungen Gebrauchten.

Neu ist außerdem die Premium-Gebrauchthalle 19. Hier können sich Besucher gezielt nach hochwertigen, gepflegten Fahrzeugen umsehen – und vielleicht schon den passenden Begleiter für die nächste Reise entdecken.

Vanlife trifft echtes Outdoor-Abenteuer
In der neuen Halle 22 dreht sich unter dem Titel „adVANture“ alles um Vanlife, Individualausbau und Offroad-Abenteuer. Allrad-Campervans, Dachzelte, Custom-Ausbauten und Lösungen für möglichst autarkes Reisen stehen dabei im Mittelpunkt.

Freerider, Filmemacher und Outdoor-Abenteurer Matthias Haunholder führt durch das Bühnenprogramm. Multivisions-Shows, Expeditionsberichte, Technik-Talks und DIY-Workshops liefern Wissen zu Themen wie Lithium, Solar, Offgrid-Wasser, Allrad, Elektrik und Stromversorgung.

Inspiration für die nächste große Reise
Beim CARAVAN SALON WELS geht es aber längst nicht nur um Fahrzeuge. Neue Reisevorträge liefern Ideen für kommende Touren und stellen spannende Destinationen und persönliche Reiseerlebnisse vor.

Auch Camping-Einsteiger bekommen praktische Unterstützung: Von der Wahl des passenden Fahrzeugs bis zu wichtigen Fragen rund ums Campen gibt es jede Menge Tipps für den gelungenen Start ins mobile Reisen.

Wels wird zum Treffpunkt der Branche
Auch für die Campingbranche selbst setzt Wels 2026 Akzente. Beim Camping Summit treffen Branchenvertreter, Experten und wichtige Player aufeinander, um über aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Zukunftsthemen im Camping- und Caravaningtourismus zu sprechen.

Der Camping Summit bringt Branchenvertreter, Experten und wichtige Player zusammen.
Der Camping Summit bringt Branchenvertreter, Experten und wichtige Player zusammen.(Bild: Messe Wels)

Mit dem 2. Camping Star wird zudem eine Initiative fortgesetzt, die den Campingstandort Österreich in den Mittelpunkt rückt.

Und wer nach einem Messetag noch nicht genug Campingfeeling hat, kann gleich vor Ort bleiben: Der große Stellplatz lädt zum gemeinsamen Abcampen ein.

CARAVAN SALON WELS 2026

Messe Wels GmbH

Messeplatz 1

4600 Wels

T:  +43 7242 9392 – 0

E:  office@messe-wels.at

W:  www.messe-wels.at 

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