Österreichs größtes Camping-Erlebnis wartet

Der CARAVAN SALON WELS 2026 wird größer denn je: Rund 280 Aussteller, noch mehr Fahrzeuge und Marken sowie die neue Messehalle 22 machen Wels zum Treffpunkt für alle, die Camping, Caravaning und Vanlife lieben. Dazu warten Reise-Inspiration, Expertenwissen und jede Menge Neuheiten.