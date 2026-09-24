Johanna G. Strangled
Girlfriend Killed: Cobra Officer Charged with Murder
Cobra officer Manuel M. is suspected of killing his girlfriend, Johanna G. The Graz District Attorney’s Office has now charged him with murder. In January, the 31-year-old insisted he had not acted intentionally. Her death is said to have been an accident—as reported by the “Krone.”
The 31-year-old police officer is accused of strangling Johanna G. with a belt on January 9, 2026, thereby intentionally killing her. He is alleged to have then transported her body by car to his home and buried it in a nearby wooded area (the crime of murder and the misdemeanor of desecrating a grave).
Admitted to having buried Johanna G.
The defendant, who has no prior criminal record, has not pleaded guilty to the charge of murder. However, he admits to transporting the victim’s body and burying it in a wooded area.
Cobra Officer Faces Severe Punishment
If convicted, the defendant faces a prison sentence of ten to 20 years or life imprisonment. A trial date has not yet been set. The preliminary investigation into the theft of a police colleague’s service weapon and various training materials belonging to the Cobra South task force, as well as the unauthorized possession of firearms, has been suspended for the time being—subject to possible later prosecution—in light of the murder charges.
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