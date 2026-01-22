Dinosaurier weg, Haie überlebten fast unbeschadet

Für seine Untersuchung erstellte das Team einen neuen Datensatz von Fossilienfunden von Haien und Rochen aus den letzten 145 Millionen Jahren. Diese Daten analysierten sie mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI). Die Analyse ergab, dass die Anzahl der Hai- und Rochenarten bereits in der Kreidezeit, also vor mehr als 100 Millionen Jahren, ein mit heute vergleichbares Niveau erreicht hatte. Der Asteroideneinschlag verursachte demnach nur einen relativ geringen Rückgang der Arten. Dies steht im starken Kontrast zum Massensterben der Dinosaurier und vieler anderer Meeresraubtiere.