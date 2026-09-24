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„Habe kein Leben mehr“

Lohfink möchte Berühmtheit gern rückgängig machen

Society International
24.09.2026 09:48
Gina-Lisa Lohfink verzweifelt: „Berühmt zu sein, ist furchtbar“
Gina-Lisa Lohfink verzweifelt: „Berühmt zu sein, ist furchtbar“(Bild: APA-Images / dpa / Felix Hörhager)
Porträt von krone.at
Von krone.at

TV-Sternchen Gina-Lisa Lohfink bereut eigenen Worten zufolge ihren Weg in die Öffentlichkeit. „Berühmt zu sein, ist furchtbar. Ich würde alles rückgängig machen, um nicht berühmt zu sein“, so die „Germany‘s Next Topmodel“-Veteranin, die am Mittwoch 40 Jahre alt wurde, verzweifelt.

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Lohfink machte diese Aussagen über ihr Leben in einem Interview mit der deutschen „Bild“-Zeitung. Sie habe „jeden Tag diesen Druck“, erklärte sie weiter. „Die Leute schauen mich an, machen Bilder und Videos, wollen Fotos und Autogramme. Ich habe kein richtiges Leben mehr. Die Menschen erzählen alles über mich, aber keiner fragt: ,Gina, geht es dir gut? Ist alles okay?‘“

„Von heute auf morgen berühmt“
Lohfink war 2008 als Teilnehmerin der dritten Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ bekanntgeworden. „Ich war von heute auf morgen berühmt“, sagt sie nun. „Heute freue ich mich darüber gar nicht mehr. Ich finde es schlimm.“

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Nach „GNTM“ hatte Lohfink noch an diversen anderen Reality-TV-Formaten teilgenommen. Darunter waren „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“, „Adam sucht Eva“ und „Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!“.

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