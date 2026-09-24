Lohfink möchte Berühmtheit gern rückgängig machen

Lohfink machte diese Aussagen über ihr Leben in einem Interview mit der deutschen „Bild“-Zeitung. Sie habe „jeden Tag diesen Druck“, erklärte sie weiter. „Die Leute schauen mich an, machen Bilder und Videos, wollen Fotos und Autogramme. Ich habe kein richtiges Leben mehr. Die Menschen erzählen alles über mich, aber keiner fragt: ,Gina, geht es dir gut? Ist alles okay?‘“