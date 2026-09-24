Max Verstappen kündigt erneuten Wechsel an

Max Verstappen will sich auch 2027 nicht ausschließlich auf die Formel 1 konzentrieren. Der Red-Bull-Star plant erneut einen Abstecher in den Langstreckensport und hat dabei vor allem das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring im Blick.
„Ich hatte schon nach dem Rennen auf der Nordschleife gesagt, dass ich wiederkommen will“, erklärte Verstappen am Mittwoch vor dem Großen Preis von Aserbaidschan. Eine endgültige Zusage gibt es zwar noch nicht, der Niederländer machte seine Bedingungen aber klar: „Wenn für mich eine gute Vorbereitung möglich ist und es in den Zeitplan passt, dann werde ich es machen.“
Kalender spielt Verstappen in die Karten
Zumindest terminlich würde einem erneuten Start in der Eifel nichts im Weg stehen. Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring findet 2027 von 27. bis 30. Mai statt und überschneidet sich nicht mit dem kürzlich veröffentlichten Formel-1-Kalender. Verstappen hätte sogar ein vergleichsweise günstiges Zeitfenster: Die Formel 1 gastiert am 23. Mai in Montreal, das nächste Rennen steigt erst am 6. Juni in Monaco.
Seine Premiere bei dem Langstrecken-Klassiker hatte Verstappen bereits im Frühjahr gefeiert. Gemeinsam mit seinem Team lag er im Mercedes-AMG GT3 zwischenzeitlich sogar auf Siegkurs, ehe ein Defekt den Formel-1-Superstar ausbremste. Auch abseits der Strecke sorgte Verstappens Teilnahme für einen enormen Effekt. Mehr als 350.000 Fans kamen am Rennwochenende zum Nürburgring – ein neuer Zuschauerrekord.
Spa eine weitere Option
Möglich ist zudem, dass es für Verstappen 2027 nicht bei einem Langstrecken-Ausflug bleibt. Das 24-Stunden-Rennen im belgischen Spa am 26. und 27. Juni bezeichnete der Niederländer als „spannende Option“. Die 24 Stunden von Le Mans am 12. und 13. Juni 2027 stehen derzeit hingegen nicht auf seiner Liste.
Auch Norris im Langstrecken-„Game“
Verstappen ist allerdings nicht der einzige Formel-1-Star mit einer Leidenschaft für Langstreckenrennen. Auch Lando Norris beschäftigt sich intensiv mit diesem Bereich. Der amtierende Weltmeister stieg zuletzt nach dem Großen Preis von Spanien in den neuen WEC-Prototypen von McLaren und absolvierte Testfahrten. Ein Start von Norris beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans ist aktuell allerdings nicht vorgesehen.
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