Max Verstappen kündigt erneuten Wechsel an

„Ich hatte schon nach dem Rennen auf der Nordschleife gesagt, dass ich wiederkommen will“, erklärte Verstappen am Mittwoch vor dem Großen Preis von Aserbaidschan. Eine endgültige Zusage gibt es zwar noch nicht, der Niederländer machte seine Bedingungen aber klar: „Wenn für mich eine gute Vorbereitung möglich ist und es in den Zeitplan passt, dann werde ich es machen.“